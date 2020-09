Espace M.Blanc, formation guides naturalistes VdA et Valais

Une journée de formation entre la Vallée d'Aoste et le Valais est au calendrier le 17 septembre, pour aller à la découverte des paysages du territoire du Mont-Blanc. L'initiative est organisée dans le cadre des activités du projet Parcours d'interprétation du patrimoine naturel et culturel, inclus dans le " Piter Parcours' et financé par le programme de coopération transfrontalière Italie - France Alcotra 2014/2020, dont la Fondation montagne sûre est l'organe de mise en œuvre du partenaire Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc.

La journée de formation d'une Val Ferret à l'autre vise à partager, à travers la lecture du paysage qui permettra d'acquérir des outils d'interprétation, l'identité et la connaissance des éléments qui composent la richesse du patrimoine du territoire du Monte Blanc, à la fois dans sa dimension naturelle et culturelle. Dans ce contexte, les guides de randonnées naturalistes, grâce à l'action de médiation et de découverte du territoire sous tous ses aspects jouent un rôle essentiel.

Les structures et partenaires impliqués dans le projet organisent, entre autres activités, des sessions de formation transfrontalières pour les guides de randonnées naturalistes pour accroître les compétences de ces professionnels sur les enjeux de la valorisation des différents patrimoines dans le cadre d'un réseau transfrontalier et créer une offre différenciée et spécifique pour le territoire du Mont-Blanc. Inscription: avant le lundi 14 septembre 2020, en envoyant le formulaire d'inscription à: parcoursinterpretation@fondms. (ANSA)