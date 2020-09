Oggi mercoledì 9 settembre saint Gorgon – saint Alain

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 9 settembre

ore 14.30-17.30

Riunione in videoconferenza del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Giovedì 10 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 11 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Maggiore - ore 17.30

Partecipazione alla presentazione del volume "Cimitero di Sant'Orso. Voci e antiche memorie"

a cura del Circolo del Cardo

Domenica 13 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.45

Santa Messa

Martedì 15 settembre

Pianezza - ore 9.30-16.30

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 16 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 17 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario maggiore - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 18 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 19 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.30

Santa Messa

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 9 settembre saint Gorgon – saint Alain

La Chiesa ricorda San Pietro Claver Sacerdote

Nato a Verdù, a pochi chilometri da Barcellona, il 25 giugno 1580, Pietro Claver entra nella Compagnia di Gesù dopo aver pronunciato i primi voti nel 1604. Tra il 1605 e il 1608 studia filosofia a Palma di Maiorca e viene ordinato sacerdote a Cartagena nel 1616 e, diventato missionario, presta le sue cure pastorali agli schiavi neri, deportati dall'Africa. Qui, infatti, sbarcano migliaia di schiavi, quasi tutti giovani: ma invecchiano e muoiono presto per la fatica e i maltrattamenti; e per l'abbandono quando sono invalidi. In particolare, pronuncia il voto di essere «sempre schiavo degli Etiopi» (all'epoca si chiamavano «etiopi» tutti i neri) e per comprendere i loro problemi impara anche la lingua dell'Angola. Ammalatosi di peste, sopporta perfino i maltrattamenti del suo infermiere, che è un nero. Morto a 74 anni e canonizzato nel 1888 insieme con Alfonso Rodriguez, suo fratello gesuita e amico, è stato proclamato patrono delle missioni per i neri da Papa Leone XIII.

Il sole sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 19,53