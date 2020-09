Le meraviglie di Maison Dayné a Cogne promosse dal Circolo valdostano della Stampa

Foto di gruppo per il Circolo valdostano della Stampa in 'missione' a Cogne

Serata partecipata quella organizzata dal Circolo valdostano della Stampa martedì 8 settembre a di Cogne. “L’incontro conviviale - ha spiegato la Presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina - conclusivo della prima parte dell’anno sociale, è stata l'occasione per una visita dettagliata al Museo Etnografico Maison Dayné, guidata da Vittoria Daghetto della Cooperativa ‘Mines de Cogne’ che da tempo si occupa di promuovere importanti iniziative sul territorio".

L’appuntamento, finalizzato alla tradizionale gita fuori porta di inizio estate, in ossequio alla cultura e alla gastronomia, con scelta di importanti visite culturali e di raffinata cucina locale, è stato anche l’occasione per arricchire il ciclo di incontri conviviali sulla Cogne Acciai Speciali e per illustrare il programma concordato in seno al Consiglio direttivo del Circolo per la seconda metà dell’anno.