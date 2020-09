Polfer di Aosta operativa h 24 nei servizi di vigilanza e prevenzione

E' stata intensa quest'anno nonostante il lockdown e lo stop dei trasporti pubblici l'attività del Posto Polizia Ferroviaria di Aosta sia in stazione sia lungo la rete ferroviaria.

Sono state identificate 2133 persone di cui quasi seicento straniere, 26 le contravvenzioni elevate sia per violazioni al Regolamento Polizia Ferroviaria sia al Codice della Strada.

I risultati operativi scaturiscono dal controllo capillare degli ambiti ferroviari di competenza, articolato su dispositivi che vengono adeguati di volta in volta ad esigenze e dinamiche sempre nuove: 411 i servizi di Specialità, 26 le pattuglie lungo linea, 65 i servizi straordinari compartimentali.

Più in generale, dall'1 giugno al 6 settembre il compartimento Piemonte e Valle d'Aosta della Polizia Ferroviaria ha identificato 44.317, arrestate 18, indagate 140.



Le pattuglie impegnate in stazione sono state 3800, a bordo treno 410, i convogli ferroviari scortati 995, mentre 187 sono stati i servizi antiborseggio. Sono state elevate più di 200 sanzioni amministrative di cui 72 in materia di sicurezza ferroviaria.

Le tratte ferroviarie più controllate per la maggior presenza di passeggeri la Torino-Lione e quelle da e per la Liguria; nella stazione di Torino Porta Nuova, durante 100 servizi di vigilanza da giugno a settembre, sono state identificate più di 10 mila persone ed eseguiti cinque arresti, 42 le persone denunciate e cinque minori rintracciati.