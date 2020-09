ELEZIONI: Al voto 103 mila valdostani per l'election day del 20 e 21 settembre

Sono poco meno di 103.000 gli elettori valdostani chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre per il Referendum costituzionale, per il rinnovo del Consiglio Valle e dei Consigli comunali di Aosta e di 65 paesi valdostani.

"Questa tornata ha delle caratteristiche diverse rispetto al passato - ha spiegato oggi in conferenza stampa Stefania Fanizzi, Segretario generale della Regione - a partire dall'election day per arrivare alle misure di emergenza anti Covid. La priorità è quella di garantire la sicurezza, il diritto al voto e quello alla salute. Un protocollo sanitario introduce delle norme per prevenire la diffusione del Coronavirus che tutti dovremo rispettare".

Tra le norme vi è l'obbligo di indossare la mascherina per recarsi alle urne, di evitare assembramenti e di utilizzare gel igienizzanti. Nei seggi sono previsti accessi e percorsi differenziati; non è prevista la misurazione della temperatura corporea ai seggi ma occorrerà misurarla a casa: "sopra i 37,5 gradi non ci si deve recare al seggio", ha ammonito Pio Porretta, direttore della Protezione civile valdostana.

Tutti gli edifici dove si vota saranno igienizzati prima, durante e dopo le operazioni di voto e di scrutinio. I contagiati da Covid possono votare a domicilio facendo richiesta al sindaco. Gli scrutini si svolgeranno lunedì (direttamente nei seggi) per il Referendum, martedì (negli otto poli sul territorio) per le Regionali e mercoledì per le Comunali. Per quanto riguarda le modalità di voto per le Regionali è prevista la preferenza unica mentre per le Comunali è possibile esprimere fino a tre preferenze. Il quorum per le liste regionali è di circa 3600 voti. Quand'anche un candidato ottenesse tremila preferenze ma la sua lista non dovesse raggiungere il quorum, non sarebbe eletto.