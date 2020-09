ELEZIONI: Norman Gobbi ad Aosta per sostenere i candidati della Lega VdA

Il Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino Norman Gobbi Vais è stato invitato per giovedì 10 settembre ad Aosta, in occasione della serata di sostegno alla lista per le elezioni regionali della Lega Vallée d’Aoste. "Molto attento alle dinamiche tra regioni - si legge in una nota della Lega VdA - anche istituzionalmente Gobbi intrattiene e sviluppa le relazioni con la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il Governo cantonale".

"Sarà l’occasione per presentare agli amici della Valle d’Aosta il modello federalista su cui poggia la Svizzera - commenta lo stesso Gobbi Vais - un sistema di successo basato su tre livelli, Comuni, Cantoni e Confederazione, che mette al centro le comunità locali".

Norman Gobbi è stato eletto nel Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino il 10 aprile 2011 e ha assunto la direzione del Dipartimento delle istituzioni. È stato riconfermato nella sua funzione nel 2015 e nel 2019.

Il Consigliere di Stato arriverà a Gressoney-Saint-Jean in visita privata giovedì 10 settembre alle ore 15 per visitare il Centro di Studi e Cultura Walser. Dopo la visita, alle ore 21, nella saletta dell’Hotel HB di Aosta (ex Hotel Bus) incontrerà la popolazione per parlare di federalismo, agricoltura di montagna, sicurezza e dei rapporti fra Valle d’Aosta e Svizzera.