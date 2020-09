QUIZ DI UN LETTORE ALL'ANAS : La data di ripristino delle due corsie galleria raccordo Statale Gran San Bernardo?

Sicuramente un motivo ci sarà. Il problema è che nessuno lo conosce. O quasi. Parlo del motivo per il quale, da oltre due mesi, è chiusa la corsia centrale della galleria di collegamento tra l’autostrada e il Gran San Bernardo. Per tutto questo tempo (per di più in un periodo di massimo afflusso automobilistico per via dei transiti turistici) non c’è stato un solo operaio, un solo mezzo al lavoro, niente di niente. Corsia centrale bloccata. Risultato: spesso in salita si sono registrate antipatiche (e inutili) code.

La domanda che ci poniamo è: Si può sapere a cosa è dovuto questo disagio e quanto ancora dovremo subire questa incomprensibile riduzione di corsie?

Enzo Blessent (Valpelline)

Caro Lettore, mi auguro che l'Anas risponda; è solita farlo. Ma visto il suo interesse mi auguro anche, considerato che è candidato alle regionali nella lista VdALibra, la sua elezione così da legislatore potrà avere il filo diretto con Anas. Grazie per l'attenzione. Ad maiora sempre. pi.mi.