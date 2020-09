Errori nei punteggi, saltata la graduatoria per l'assunzione di bidelli

E' stata annullata e dovrà essere rifatta la graduatoria regionale per l'assunzione - tramite bando di gara - a tempo determinato di 161 operatori-bidelli nell'ambito del personale scolastico non docente nelle scuole pubbliche della Valle d'Aosta. All'origine della forzata decisione, un errore nel calcolo dei punteggi assegnati ai partecipanti al bando che sono stati in totale oltre mille.

La segreteria del Centro per l'impiego è al lavoro per ripristinare l'iter corretto di valutazione in serata di oggi e ripubblicare la graduatoria; la notizia della momentanea cancellazione è stata anticipata 'a voce' questo pomeriggio dai funzionari del Centro per l'impiego ad alcune decine di iscritti al bando che oggi si erano presentati negli uffici distaccati dell'assessorato in via de Tillier per portare la documentazione relativa alla piena conoscenza della lingua francese, ma sarà inviata una mail di conferma a tutti gli aspiranti bidelli in graduatoria.

I servizi competenti dell'Amministrazione regionale hanno anche comunicato che a causa di una criticità informatica che ha generato un mancato aggiornamento automatico dei dati inseriti, anche accentuata dall'elevato numero di adesioni, i punteggi pubblicati nelle prime graduatorie sono stati opportunamente aggiornati.