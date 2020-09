Annulée soirée de présentation de l’équipe de France de télémark à Chamonix

Nouvelle annulation en Haute Savoie en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. L’équipe de France de télémark doit faire une croix sur sa traditionnelle soirée de présentation, prévue à Chamonix fin septembre.

"C'est avec regret que nous vous annonçons l'annulation de notre soirée de présentation des athlètes - explique la Fédèration - au vu de la situation sanitaire actuelle. Nous étions conscients que cela pouvait arriver, mais nous voulions croire en notre projet".



La soirée organisée par les athlètes a pour but premier de mieux faire connaître la discipline à haut-niveau et ainsi l'équipe. Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux partenaires pour le soutien matériel et financièr dans le parcours des athlètes.