A Sarre il laboratorio di murales che abbellirà il campo sportivo

Prende il via domani mercoledì 9 settembre e sarà operativo sino all'1 ottobre il laboratorio di murales per imparare la tecnica e contemporaneamente abbellire il campo sportivo di Sarre.

Rivolta ai giovani tra i 14 e i 25 anni, da soli o in gruppo, l'iniziativa è organizzata all'interno del progetto Gruppi in Movimento - finanziato dal Bando Giovani Compagnia di San Paolo - in collaborazione con la Cittadella dei Giovani di Aosta, la Consulta dei Giovani di Sarre e il Comune di Sarre.

L’attività di graffiti e altre tecniche artistiche si svolgerà all’area sportiva comunale 'Area6TU' a Sarre; un grafico professionista coordinerà il lavoro degli iscritti al laboratorio.

E per domenica 13 settembre dalle ore 15 alle 18 alla 'Area6TU' è organizzato 'Skate On', breve e divertente corso sullo skateboard; partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni ed iscrizioni gratuite su entrambe le attività contattare la Cittadella dei Giovani (tel. 016535971 – info@cittadelladeigiovani.it).