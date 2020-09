Ultimi giorni di 'Wildlife Photographer of the Year' al Forte di Bard

Foto di Riccardo Marchegiani per Wildlife Photographer of the Year

Si conclude domenica 13 settembre al Forte di Bard l’anteprima italiana dell’esposizione legata alla 55esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra.

La mostra - che ha debuttato l'1 febbraio scorso e che è stata poi costretta ad un prolungato stop dal 9 marzo al 21 maggio a causa del lockdown - ha riscosso il consueto successo e conquistato sino ad oggi 22 mila visitatori.

Nelle sale dell’Opera Mortai sono esposte oltre cento emozionanti immagini vincitrici nelle 19 categorie del premio selezionate tra 48.000 scatti provenienti da 100 paesi del mondo. Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of the Year 2019 il fotografo cinese Yongqing Bao con lo scatto “The Moment”.

L’immagine ritrae lo scontro tra una volpe e una marmotta, uscita dalla sua tana dopo il letargo, sull'altopiano del Qinghai, in Tibet. Il quattordicenne Cruz Erdmann, Nuova Zelanda, invece, ha ricevuto il premio per lo Young Wildlife Photographer of the Year 2019 con il suo scatto “Night glow” fatto durante una immersione notturna al largo di Sulawesi, in Indonesia.

Tra i vincitori anche due italiani: il giovane Riccardo Marchegiani con “Early riser”, categoria 15-17 anni, e l’altoatesino Manuel Plaickner con “Pondworld”, per la categoria Behaviour: Amphibians and Reptiles.

Altri tre fotografi italiani hanno ricevuto la menzione highly commended in quanto parte delle cento immagini finaliste del concorso fotografico: Stefano Unterthiner (categoria 'Animals in their Environment'), Lorenzo Shoubridge (categoria 'Behaviour: Invertebrates') e Roberto Zanette (categoria 'Earth’s Environments').

La mostra è aperta nei feriali dalle ore 10.00 alle 18.00, al sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 19.00. Per informazioni chiamare il n. 0125 833811.