7 settembre anniversario promulgazione Decreti Luogotenenziali

75 anni orsono il 7 settembre 1945 - vennero promulgati i decreti luogotenenziali che sancirono e riconobbero la nostra “prima” Autonomia.‼️



L’ 11 luglio del 1945, dopo numerosi contatti con Chabod, il Consiglio dei ministri decise l'istituzione dell'autonomia in Valle d'Aosta attraverso due decreti luogotenenziali: il D.L.L. n. 545 riguardante "l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta" e il D.L.L. n. 546 riguardante "Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta".

Jean Barocco

Entrambi vennero promulgati il 7 settembre del '45 ed entrarono in vigore a partire dal primo gennaio del 1946.‼️



Il D.L.L n. 545 sopprimeva la Provincia di Aosta dando vita alla circoscrizione autonoma e indicava gli organi che l'amministravano: un Consiglio di venticinque membri, un Presidente e una giunta di cinque membri.



Il secondo decreto prevedeva, la concessione alla Valle d'Aosta per novantanove anni delle acque pubbliche che non avessero già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.



Un doveroso e riconoscente pensiero a tutti coloro che lottarono per la nostra Autonomia e per la Libertà.