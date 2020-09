CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Splendida villa in bifamiliare a Cogne, fr. Gimillan

A Cogne, nell'incantevole e panoramica frazione di Gimillan, a pochi minuti d'auto dal centro del paese e in una zona favorita tutto l'anno dall'esposizione solare, VENDESI caratteristica villa in bifamiliare facente parte di un complesso realizzato in tipico stile valdostano. L'abitazione gode di una vista mozzafiato sia sul centro della frazione sia sul centro del paese di Cogne ma il maestoso e imponente Gran Paradiso resta il protagonista del panorama che si presenta dall'esterno di casa. La villa ha 3 livelli ed è eventualmente suddivisibile in 2 unità distinte e indipendenti. Al piano terra, da cui si può accedere dalla prima area verde o dalla zona interrata, si trova la taverna con cucina, bagno/lavanderia, ampio sgabuzzino, 2 camere da letto e secondo bagno con doccia. Tramite scala interna si sale nel soggiorno con angolo cottura da cui si può uscire sia nel balcone sia nella seconda area verde dove è presente anche un barbecue in pietra. Completa il piano anche un bagno di servizio con antibagno. Nel piano mansardato, caratterizzato dalle travi a vista e dai lucernai, vi è un'ulteriore stanza con bagno. L'intera proprietà viene venduta completamente e finemente arredata e nel prezzo sono comprese anche 4 autorimesse comunicanti. La zona esclusiva, il panorama elegante e le finiture ricercate rendono questa abitazione una perla per gli amanti della montagna! € 850.000,00