Aosta: Da oggi aperto, libero e senza limiti di tempo lo skatepark comunale

Con circa sei mesi di ritardo dovuti soprattutto al lockdown da Covid-19, da oggi martedì 8 settembre la la città di Aosta ha uno skatepark.

Con l'esibizione dello skater aostano Gianluca Gemelli è stata infatti inaugurata questa mattina la nuova struttura di 370 metri quadri che si trova in Place Ancien Abattoir, il parcheggio dietro la Cittadella dei giovani. Un'area interamente dedicata allo skate, dove gli appassionati potranno recarsi liberamente tutti i giorni, e senza limitazioni di orari.

La pista è interamente realizzata in cemento armato, con vari salti, alternando tracciati piani a curve. Il tutto pensato e realizzato proprio per venire in contro alle esigenze degli skateboord. Lo skatepark, finanziato dall'amministrazione comunale, è dato in gestione alla Cittadella dei giovani. ''Quando si fanno delle promesse, soprattutto ai giovani, vanno mantenute - ha commentato il vice sindaco di Aosta, Antonella Marcoz, durante la conferenza stampa di presentazione della struttura - e dopo qualche intoppo burocratico, oggi riusciamo a inaugurare questo skatepark. Un progetto in cui abbiamo creduto tantissimo, pensato per i giovani e realizzato sentendo le loro proposte, coinvolgendoli dall'inizio alla fine''.

Jean Frassy, direttore amministrativo della Cittadella ha sottolineato: ''Noi ci occuperemo della manutenzione della struttura, ma l'idea è quella di un'area a sé, fruibile dai ragazzi in ogni momento, senza orari e limitazioni. Ovviamente, in questo periodo bisogna tenere conto di quelle imposte dall'emergenza coronavirus". La realizzazione dell'opera è costata 81.000 euro. Il 27 settembre si terrà il primo evento rilevante, con un raduno di skaters valdostani e provenienti da altre regioni.