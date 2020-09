Première conférence transalpine en ligne sur le tourisme dans les Alpes

Est au calendrier du 28 au 30 septembre prochain la première conférence transalpine en ligne sur le tourisme alpin et ses relations avec la culture et le paysage culturel des Alpes La Délégation italienne de la Convention alpine - Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire, la Région Autonome Vallée d'Aoste, avec la participation de la Commune de Courmayeur et le support scientifique de Eurac Research et de la Fondation Montagne sûre, organisent la Conférence Virtuelle 'Alpine Landscape Meets Culture, Cultural Heritage and Landscape for a new Alpine tourism' composée de plusieurs sessions en ligne qui auront lieu du 28 au 30 septembre 2020.

La conférence, organisée en application de la décision des Ministres Alpins d'Innsbruck, vise à encourager une réflexion à 360 degrés sur l'importance de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel et paysager alpin dans le tourisme.

La conférence permettra d'analyser l'étroite relation entre le tourisme alpin et le paysage culturel de nos Alpes, ainsi que de découvrir à quel niveau la culture locale a façonné le territoire alpin en créant des paysages qui sont devenus la richesse culturelle et économique de notre pays. Elle sera aussi l'occasion d'aborder le sujet des nouvelles solutions et stratégies pour le tourisme local dans l'ère post-Covid.