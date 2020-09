CAOS SQUOLA

Sì, il sostantivo scuola si scriverà con la “Q” alla prossima riapertura in questo autunno che si appresta ad essere nuovamente targato “Covid-19”. La “Q” di QUALE SCUOLA valdostana. Eh sì, perché nel mondo della scuola, in particolare quella dell’infanzia, le preoccupazioni per le modalità di ripartenza non sono poche.

Mascherine agli insegnanti (chirurgiche), ma non ai bambini che comunque con ogni probabilità non le terranno. Ma di altri presidi vogliamo parlarne? Le visiere saranno facoltative e i guanti chissà. Nel tutto ci sta l’incertezza dei lavori che i vari plessi stanno subendo e siamo già ai primi sette giorni di settembre.

Una favola, insomma!Sì come quella che quotidianamente racconta l’AssessorA (tentenna) all’Istruzione che parla di sicurezza e classi a misura di insegnante, ma sui relativi protocolli nulla in più si dice. Anzi, forse qualcosa alla fine della fiera si (ci) dice: responsabilità a dirigenti ed insegnanti.

L’AssessorA, che insegnate è stata, ha mai fatto tesoro della propria esperienza? Pare di no e il caos è totale. Le auguriamo di poter tornare presto a rinfrescare un po’ la sua preparazione di docente. Rimandata a settembre!