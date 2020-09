Le Miniere di Cogne in un fumetto 'cinematografico' di Renato e Sandro Stevanon

Il Circolo Valdostano della Stampa rilancia la cultura locale nella serata conviviale che si terrà ad Aosta, martedì 29 settembre dalle ore 20 al Ristorante Intrecci in via Binel 12 ad Aosta. Tema dell'evento, 'Un fumetto in miniera, Cogne tra ieri e oggi, arte e vita', che vedrà protagonisti Renato ed Alessandro Stevanon, padre e figlio, fumettista e regista cinematografico, entrambi noti e apprezzati non solo in Valle.

Discuteranno e si confronteranno con il pubblico sulla centralità di un fumetto inedito (di rilevante valore non solo artistico, ma anche didattico-scientifico) a firma di Renato riprodotto in versione proiettabile per la regia di Alessandro, con la presenza attiva di Vittoria Draghetto, presidente della Cooperativa 'Mines de Cogne'.

La serata riprende e completa un filone riservato dal Circolo alla Cogne, anche come approfondimento etnografico di importanti radici valdostane.

"Aspettiamo con vivo interesse questo appuntamento - commenta Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo Valdostano della Stampa - nella certezza che l’argomento proposto, con la professionalità e l’impegno che caratterizzano i protagonisti, sarà fondamentale per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità dell’informazione valdostana, oltre che per la crescita personale di ognuno di noi".

Prenotazioni alla segretaria del Circolo: Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).