Iniziano lavori conservativi viadotto Bumaz sulla statale del Gran San Bernardo

L'Anas ha programmato l’intervento di risanamento conservativo del viadotto ‘Bumaz’, lungo la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” a Gignod.

Per consentire l’avvio dei lavori, da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria 8:00 – 17:00. A seguire il cantiere si sposterà al di sotto dell’infrastruttura per i ripristini localizzati delle superfici senza interferire con la viabilità lungo la statale. Le successive fasi di intervento torneranno a interessare la sede stradale senza mai richiedere la chiusura al transito dell’intera carreggiata.

Il programma dei lavori, particolarmente corposo, prevede il rifacimento dello strato superficiale copriferro delle pile e degli appoggi, soggetto all’azione combinata delle miscele saline utilizzate durante il trattamento invernale della carreggiata e degli agenti atmosferici, il ripristino dei cordoli laterali su cui sono alloggiate le barriere di protezione, la ricostruzione dei giunti di dilatazione e il risanamento della pavimentazione.

L'investimento complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa 940 mila euro.