Due passeur arrestati alla frontiera del Monte Bianco

Trasportavano cittadini stranieri privi di documenti: per questo motivo due passeur sono stati arrestati ieri domenica 6 settembre dalla polizia di frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco. Si tratta di un 38enne algerino che aveva in auto due extracomunitari uno dei quali risultato irregolare in Italia e di un 39enne pakistano che cercava di portare in Italia tre suoi connazionali, due dei quali sprovvisti di documenti validi.

Le auto sono state sequestrate, gli stranieri irregolari saranno espulsi e i due passeur, ora in carcere a Brissogne, saranno processati per direttissima domani martedì 8 settembre in tribunale ad Aosta.