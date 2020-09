Aosta: Ancora due giorni per iscrizioni alle refezioni scolastiche

Scade mercoledì 9 settembre il termine per completare le iscrizioni al servizio di refezione per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021 nel territorio di Aosta.

Gli utenti interessati dovranno recarsi allo sportello Amico in Comune solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi chiamando il numero 0165-300.330, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

A causa di motivi tecnici non sarà possibile effettuare le iscrizioni nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre; sarà comunque attivo il servizio di prenotazione telefonica.

A partire da lunedì 14 settembre, coloro che vorranno usufruire del servizio di refezione dopo l’avvio dell’anno scolastico potranno iscriversi al servizio con le modalità e alle condizioni già comunicate.

In particolare, agli utenti che si iscriveranno oltre la data di mercoledì 9 settembre potrebbe non essere garantito l’accesso al servizio dal giorno successivo a quello dell’iscrizione. Tale disposizione è necessaria e obbligata a seguito delle direttive anti-Covid-19 che presuppongono una nuova organizzazione logistica e operativa estremamente vincolante in riferimento al numero degli utenti che potrà essere messa in atto esclusivamente con tempistiche dilazionate rispetto a quelle degli anni passati.

E' necessario disdettare la prenotazione, tramite l’apposita app “Spazio scuola”, tutti i giorni in cui non si usufruisce della refezione, a qualunque titolo, a partire dal 14 settembre, anche per giorni di vacanza della scuola o per altre iniziative (compreso l’inserimento nella scuola dell’infanzia).

I minori che hanno frequentato il servizio di refezione nell’anno scolastico 2019/2020 verranno automaticamente iscritti per l’anno scolastico 2020/2021. Le famiglie in regola con i pagamenti riceveranno, pertanto, il bollettino per il versamento della quota fissa annuale. Il mancato pagamento verrà considerato come rinuncia al servizio

.L’iscrizione è invece obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire della refezione per la prima volta o che non risultavano iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.I dettagli relativi alle modalità di iscrizione sono illustrati nella nota informativa pubblicata sul sito dell’amicoinComune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri 0165-300.564/340/440.