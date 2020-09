IL POUSSA CAFE @SIM ELETTORALI@ DISPACCIO 6 SETTEMBRE

Dopo aver contribuito a mortificare e umiliare Aosta; dopo aver imposto chi Aosta l’ha umiliata per 5 anni; dopo avere sostenuto a gennaio l’autocandidatura a sindaco dell’uscente, ora i vecchi da salotto che voglio parlare di rinnovamento dopo aver cambiato casacca ad ogni stormir di poltrona, per ricrearsi la verginità hanno posto il veto sulla ricandidatura di alcuni assessori uscenti. Lo hanno fatto anche perché dopo aver imposto il capetto lo hanno giubilato e volevano crearsi l’alibi per aver toppato la scelta nel 2015. Diffidiamo di chi è un Soggetto Intellettualmente Modificato - OIM elettorali; nuocciono alla comunità.

Oggi, 110 anni dopo la sua morte, un altro Jean-Baptiste Cerlogne, questa volta è un artigiano, tenta di entrare nella storia della Valle d’Aosta candidandosi alle regionali. Sarà L'Infan prodeggo, all’altezza del suo avo?

Repetita iuvant