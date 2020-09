Partito da Casablanca, arriva all'aeroporto di Levaldigi e viene arrestato dalla Polizia di frontiera

Forse pensava di non essere individuato il cittadino marocchino di 43 anni quando ha preso l’aereo da Casablanca per entrare in Italia a bordo del volo del 4 settembre, diretto allo scalo cuneese.

A carico dell’uomo risultava un’ordinanza di esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa nel 2011 emessa dalla Procura di Aosta per reati inerenti sostanze stupefacenti.

Allo sbarco il passeggero era atteso dal personale del Posto di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Levaldigi, che effettuati i controlli per l’identificazione certa del passeggero anche tramite fotosegnalamento presso la locale Questura, procedeva con il suo arresto per poi accompagnarlo presso la casa circondariale di Cuneo a disposizione dell’A.G.

Stessa sorte è capitata pochi giorni prima ad unaltro cittadino marocchino, di 26 anni, anch’esso proveniente da Casablanca con in carico un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso sempre dalla Procura della Repubblica di Aosta. Anche in questo caso il passeggero è stato accolto dalla Polizia di Frontiera di Levaldigi che, dopo averlo fotosegnalato e identificato compiutamente, lo ha condotto in carcere.

In quella stessa giornata veniva respinto alla Frontiera, con contestuale ritiro del permesso di soggiorno, un marocchino di 40 anni sprovvisto di documento di viaggio valido per l’ingresso e la permanenza in area Schengen in quanto il permesso di soggiorno era stato revocato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.