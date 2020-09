Una scultura d'autore per celebrare i 40 anni di Capanna Margherita

E' allestita per due settimane in piazza Tache a Gressoney-La-Trinité la scultura 'Dx Planet Sx'. L'opera è stata realizzata dall'artista biellese Paolo Barichello per il quarantennale della ricostruzione di Capanna Margherita, il rifugio alpino sulla vetta Gnifetti più alto d'Europa, a 4554 metri di quota, dove era sistemata nei giorni scorsi.

"La scultura - si legge nella pagina Fb del Comune dell'alta valle del Lys in un post del sindaco, Alessandro Girod - simboleggia la fratellanza tra le comunità Walser amiche di Alagna Valsesia e Gressoney La-Trinité, che insieme celebrano i 40 anni della nuova Capanna Regina Margherita e si impegnano a salvaguardare il Monte Rosa e la natura che lo circonda. La scultura rimarrà a Trinité per 15 giorni per poi proseguire il suo viaggio di fratellanza verso Ayas".