Aosta: La Festa del Quartiere Dora bissa il successo dello scorso anno e rilancia lo spirito di comunità

Nelle intenzioni dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole, doveva essere "una giornata festosa, serena e soprattutto comunitaria". E così è stata domenica 6 settembre la Festa del Quartiere Dora di Aosta, importante momento di aggregazione e di socializzazione in uno dei quartieri storici del capoluogo insieme al 'Cogne', dove invece la festa si è svolta tre settimane fa in un clima altrettanto sereno e solidale.

Ideata e organizzata per anni dai volontari del Team Dora Onlus, dall'anno scorso il testimone della Festa del quartiere est della città è passato al Comune di Aosta in collaborazione con l’Ati Esprit à l’Envers, La Sorgente e Leone Rosso, che gestisce il bando di co-progettazione nell’ambito dei servizi agli anziani.

Anche quest'anno la Festa, alla quale hanni preso parte centinaia di residenti e non solo del quartiere Dora, è stata realizzata in piazza Battaglione Cervino con l'allestimento di uno spazio 'street food', giochi per bambini e ragazzi, momenti musicali e altre iniziative in collaborazione tra enti privati e Amministrazione comunali.