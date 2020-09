Valgrisenche festeggia il patrono San Grato

A Valgrisenche come ogni anno il 7 settembre giorno di San Grato è festa grande. Il passaggio delle reliquie, rubate e poi ritrovate in Francia, ha lasciato un profondo legame col santo in questione, che ha dato il nome al vallone e al lago (scenario del ritorno in vallee delle reliquie).

Anche quest'anno la comunità si ritrova, per la messa delle ore 10 lunedì 7 settembre e il tradizionale 'enchere' a seguire. Il ricavato dell’asta aiuterà la parrocchia nel restauro dei caratteristici epitaffi del cimitero, un patrimonio culturale e religioso unico da salvaguardare.

Sarà pure l’occasione per la premiazione di balconi fioriti 2020, seconda edizione del concorso che prevede un premio al balcone più bello della vallata aderente all'iniziativa, scelto dalla giuria.

Il pranzo conviviale si svolgerà nel rispetto delle restrizioni Covid all' Hotel Foyer de montagne. In occasione del patrono verrà inoltre presentato il libro 'I Vagrezen raccontano'; un'opera su Valgrisenche frutto del lavoro di un gruppo di residenti, membri della diaspora che ha abbandonato la valle ma mantenuto un rapporto vivo con la comunità e vagrezèn di adozione. Storia, racconti, tradizioni e personaggi di Valgrisenche narrati attraverso testi, immagini e interviste, per ricordare il passato e trasmettere alle giovani generazioni i ricordi d’antan. Non solo racconti di ieri ma anche una fotografia del presente e una sguardo rivolto al futuro, con nuovi progetti e nuovi spunti per la comunità.