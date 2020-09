TACCUINO ELETTORALE ELEZIONE SINDACO, VICESINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE

LA COALIZIONE 'AOSTA 2020' Uv (LISTA N. 7), Alliance (LISTA N. 1) Progetto civico progressista (LISTA N. 2), che candida Gianni Nuti sindaco e Josette Borre vicesindaca, sarà presente ad Aosta con dei gazebo per incontrare i cittadini.

Di seguito il calendario:

5 settembre GAZEBO 15-20 PORTA PRETORIA alle ore 18, dialogo fra il parlamentare Pd Enrico Borghi e il candidato sindaco Gianni Nuti

12 settembre GAZEBO 9-13 PORTA PRETORIA; GAZEBO 15-20 VIA AUBERT

15 settembre GAZEBO 15-20 ARCO DI AUGUSTO

La coalizione presenta i candidati domenica 30 agosto alle ore 18 nella piazzetta dell'Arco d'Augusto. Interverranno: Corrado Cometto per Alliance Valdôtaine, Marco Curighetti per Azione, il segreatario PD VdA Sara Timpano per Progetto Civico Progressista , il Senatore Albert Lanièce per l'Union Valdôtaine.

LISTA POTERE AL POPOLO

LISTA LEGA VDA - AUTONOMIA E LIBERTA'

La lista n.2 “L’importante è Pontey” invita tutti i “pontésans”, lunedì 7 settembre alle ore 18:30 presso la Locanda Castagneti, alla presentazione del programma e dei candidati.

L'Associazione civica Rinascimento Valle d’Aosta invita la Cittadinanza (nel rispetto della normativa COVID 19), mercoledì 9 settembre dalle 18,30 alle 20 al Teatro Giacosa di Aosta, in Via Xavier De Maistre, alla presentazione in anteprima del film breve 'AOSTA – Augusta Prateoria Salassorum. Domande e risposte sul programma al candidato sindaco Giovanni Girardini e al capolista candidato alle elezioni Regionali Andrea Balducci. Saranno presenti i 55 candidati.

Considerato che la capienza massima consentita nel Teatro è allo stato di 200 posti, si richiede prenotazione obbligatoria entro il giorno di martedì 8 settembre al numero di telefono (no sms, no WhatsApp): 340 6729597. Chi non potrà accedere per limite di posti potrà seguire la diretta Facebook dell’evento dalle 18,30 all’indirizzo: www.rinascimentoaosta.com.

