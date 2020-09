ELEZIONI: Sarre, la lista del sindaco Massimo Pepellin scende in campo

Nome che vince non si cambia: è il caso di dirlo per la lista 'Insieme per Sarre' che come nel 2015, quando vinse le elezioni comunali, anche per l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre candida sindaco Massimo Pepellin, attuale primo cittadino.

Il suo vice è Luca Spadaccino; gli altri candidati sono: Béatrice Lao, Carlo Florio, Davide Piola, Dhurata Velia Meynet, Domenica (Enza) Falcomatà, Fabio Gradi, Fabrizio Junod, Lorenza Palma, Loris Salbego, Manuel Parolo, Marco Fasciolo, Maurizio d'Urso, Mauro Morelli, Michel Pellu e Silvia Sailis.

Nel programma di governo di 'Insieme per Sarre' emerge grande sensibilità alle politiche di risparmio energetico, con l'impegno di raggiungere e comunque avvicinarsi al massimo al concetto di 'emissioni 0' da parte dei mezzi e delle strutture pubbliche. Risorse e investimenti sono indirizzati anche ai giovani, con il coinvolgimento in diverse attività sia istituzionali - affinché conoscano la macchina amministrativa (in questo senso sono stati ideati i viaggi per studenti a Strasburgo e a Ginevra organizzati dall'Amministrazione comunale di Sarre negli anni scorsi) - sia pratiche come le riaqualificazioni di alcune aree pubbliche. Altri obiettivi del programma, completare dove possibile i servizi sul territorio e mantenere la qualità dei servizi alla persona; importante è anche per 'Insieme per Sarre' rinforzare l'identità del paese con una serie interventi tesi a riqualificare l'offerta turistica e non solo, come ad esempio il completamento del recupero del campo sportivo. Nelle intenzioni di Pepellin e della sua squadra, "Sarre non deve più essere identificato come un paese 'dormitorio' alle porte di Aosta ma un luogo dove vivere bene e adeguatamente servito e organizzato, con forti richiami e attrattive che vanno al di là del Castello e coinvolgono l'intera comunità".

Il primo appuntamento con la popolazione è per le ore 18,30 di martedì 8 settembre nella sala consiliare del Comune di Sarre.