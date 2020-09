ELEZIONI: Adu VdA invita a votare 'a sinistra per le comunali'

"Una ventata d'aria fresca": così i vertici di Ambiente Diritti Uguaglianza-Adu VdA definiscono l'esperienza del Movimento valdostano nei Consigli comunale di Aosta e in Consiglio Valle, azzerata dopo la bocciatura delle liste per le prossime elezioni a causa di un vizio di forma.

Durante l'Assemblea di Adu svoltasi a Fenis martedì scorso, è stato deciso, si legge in una nota, di continuare "a rappresentare un'alternativa di cui c'è bisogno per coprire un vuoto che rimane a sinistra" e i delegati hanno condiviso "il forte desiderio di guardare avanti" dichiarando all'unanimità "l'intenzione di lavorare ai fianchi delle Istituzioni per tenere alta l'attenzione della politica sulle tematiche che la contraddistinguono: tutela dell'ambiente, diritti sociali e civili, pari opportunità".

Quanto a possibili indicazioni per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, "per rispetto delle intelligenze e dello spirito critico degli elettori, nessuna precisa indicazione di voto è scaturita dall'assemblea - prosegue la nota - quanto piuttosto l'invito a soffermarsi sui candidati e sui programmi elettorali, per valutarne la qualità, ben sapendo quanto essi siano stati troppo spesso disattesi dagli stessi proponenti". Rispetto al Comune di Aosta, invece, "tenuto conto del diverso sistema elettorale maggioritario e non proporzionale, con elezione diretta del sindaco e previsione del ballottaggio, al fine di scongiurare la vittoria delle destre al primo turno, Adu VdA invita ad andare a votare e a scegliere, in base ai programmi e alla coerenza dei candidati, tra le liste progressiste e di sinistra".

Adu VdA si impegnerà, "con ancora più forza, nella campagna per il No al Referendum per il taglio della rappresentanza e della democrazia".