Avete un diploma? I datori di lavoro preferirebbero vedere queste abilità

Con la stagione dei diplomi universitari in corso, la classe del 2020 attende con impazienza quel pezzo di carta importante che le rilascia ufficialmente nel mondo del lavoro. I nuovi laureati spesso credono che un diploma sia il loro biglietto per l'occupazione, e in alcuni casi hanno ragione, ma, nel complesso, i datori di lavoro sono più concentrati sulle competenze sul posto di lavoro che sui titoli di studio.

Uno studio di ZipRecruiter ha rilevato che solo il 21% dei posti di lavoro pubblicati sul suo sito web chiede specificamente che i candidati abbiano una laurea. Risultati simili sono stati ottenuti con la ricerca condotta da Cvmaker, un sito web di realizzazione di cv con campioni di cv. Puoi trovare altri esempi di CV qui al loro link . Si tratta di una cifra all'incirca pari alla stima secondo cui il 21% dei posti di lavoro negli Stati Uniti richiede un diploma di laurea, anche se il 37% preferisce alcuni studi post-secondari. Mentre ZipRecruiter sosteneva che il possesso di una laurea può essere assunto per lavori di livello superiore, sembra che in generale l'esperienza sul campo e le competenze e la formazione pertinenti abbiano prevalso su un diploma o un buon GPA.





Anche i laureati stessi hanno scoperto che le competenze sono più preziose per la loro carriera che i loro diplomi. In un sondaggio del 2014, quasi tre quarti dei dipendenti hanno dichiarato che i loro datori di lavoro danno più valore all'esperienza lavorativa e alle relative competenze che all'istruzione quando valutano i candidati al lavoro, con il 53% che afferma che un diploma di laurea non è più necessario per assicurarsi un lavoro altamente remunerativo.

Non c'è dubbio che l'istruzione superiore sia ancora un fattore di successo nella carriera, poiché l'82% degli intervistati di Glassdoor ha dichiarato che i loro diplomi universitari li hanno aiutati sul posto di lavoro. Ma chi cerca lavoro deve rendersi conto che per ottenere un lavoro e avanzare nella carriera non basta avere una laurea.

"Per qualsiasi dipendente che voglia guadagnare uno stipendio più alto o salire di livello aziendale, dovrebbe fare le sue ricerche sull'evoluzione del suo settore, compresa l'identificazione di specifiche competenze richieste", Rusty Rueff, esperto di carriera e di ambiente di lavoro di Glassdoor, "Tornare a scuola può essere un modo per imparare e migliorare, ma ci sono anche modi non tradizionali, come i programmi di certificazione, i campi di addestramento, i webinar, i corsi online non laureati, le conferenze e altro ancora".

Quali sono le competenze specifiche che i datori di lavoro di oggi vogliono vedere nei candidati? Secondo l'analisi di ZipRecruiter di 250.000 dei suoi annunci di lavoro, le seguenti sei qualifiche sono apparse più frequentemente:

Comunicazione (51%)

Gestione del tempo (21%)

Capacità di lavorare bene all'interno di una squadra (19%)

Motivazione indipendente (12%)

Esperienza specifica in Microsoft Office (11%)

Capacità di lavorare in ambienti frenetici (7%)

Dal momento che le capacità di comunicazione sono così in cima alla lista delle priorità per molti datori di lavoro, ha senso che l'intero processo di ottenere un lavoro comporti una buona comunicazione, ha detto Allan Jones, chief marketing officer di ZipRecruiter.

"Quando scrivete il vostro curriculum, assicuratevi che non contenga errori grammaticali, che abbia solo le informazioni più rilevanti e che racconti la vostra storia come cercatore di lavoro in modo da evidenziare i vostri aspetti positivi in modo onesto", ha detto Jones a Business News Daily.

Inoltre, Jones ha consigliato di avere un piano preparato per quello che si può fare il primo giorno del nuovo lavoro per aiutare l'azienda e di spiegarlo durante il colloquio.

"È un ottimo modo per mostrare le proprie capacità di comunicazione, e dimostra che si fa sul serio con il lavoro e l'azienda", ha detto Jones.

Quali capacità di comunicazione contano di più?

Essere un buon comunicatore non significa solo far capire il vostro punto di vista. Si tratta anche, forse anche e soprattutto, di ascoltare bene. L'esperta di ricerca del lavoro Alison Doyle raccomanda di praticare l'ascolto attivo, il che significa prestare molta attenzione a ciò che l'altra persona sta dicendo, ponendo domande per essere sicuri di capire il suo punto di vista, e poi parafrasando i suoi punti per una piena comprensione.

Doyle sottolinea anche l'importanza della comunicazione non verbale. Adottate una posizione del corpo rilassata e aperta (senza braccia incrociate) e un tono amichevole per riflettere un interesse genuino. Prestate attenzione ai segnali non verbali che emettono anche i vostri compagni di squadra e i manager.

Nella sua lista delle 10 migliori abilità di comunicazione, Doyle include anche quanto segue:

Cordialità (un semplice saluto e una domanda sul fine settimana di un collega fanno molto)

Fiducia: stabilite un contatto visivo ed evitate sempre di fare una dichiarazione come una domanda.

Anche se non siete d'accordo con qualcuno, è importante chiarire che comprendete il suo punto di vista. L'ascolto attivo aiuta molto con la risoluzione dei conflitti.

Feedback 0 sia dare che ricevere feedback positivi e negativi sono componenti fondamentali del successo.

Potenziare le Capacità Management

Con le abilità di gestione del tempo che appaiono in cima alla lista, sembra fondamentale affinare quelle capacità. The Feminist Financier (un blogger su argomenti di interesse per tutti i sessi) offre i seguenti suggerimenti:

Chiarite e registrate le tue priorità e non confondere urgente con critico. Quando delineate i vostri progetti e li classificate in base alla priorità, quelli più urgenti potrebbero non essere i più critici. I conflitti tra l'importanza e la sensibilità al tempo devono essere attentamente soppesati, oppure potete dedicare tutti i vostri sforzi a progetti che devono essere fatti subito, ma che non hanno molto peso.

Programmare riunioni più brevi e ridurre il numero di partecipanti. Anche se il vostro calendario può essere automaticamente predefinito a 30 o 60 minuti per una riunione, cambiatelo se pensate che 15 o 45 minuti siano sufficienti. È meglio aggiungere un altro incontro piuttosto che riempire il tempo solo perché era programmato. E più persone vengono invitate, più tempo ci vorrà. Considerate invece la possibilità di inviare un riepilogo agli invitati facoltativi.

Fate il lavoro duro quando siete più produttivi. Il tempismo è tutto. Se siete una persona mattutina, programmate il vostro tempo creativo. Se avete un'impennata dopo mezzogiorno, programmate un po' di tempo per pensare a voi stessi. Usate i vostri periodi meno produttivi per compiti più semplici e la vostra produttività complessiva aumenterà, forse drasticamente, secondo una ricerca citata dal Wall Street Journal .