Al via manutenzione e riqualificazioni in edifici regionali

La Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure per l’indizione delle gare per servizi e forniture negli stabili regionali o ad uso regionale non adibiti ad uso ufficio per una spesa complessiva presunta di un milione 293 mila 440 euro.

I servizi e le forniture riguardano nello specifico: servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco, delle uscite di emergenza e dei maniglioni antipanicoservizio di conduzione e manutenzione di due impianti di depurazione delle acque reflue (all'autorimessa regionale e al Comando dei Vigili del Fuoco); servizio di manutenzione degli impianti elettrici e antincendio presso la Biblioteca regionale e al Teatro regionale nel comune di Aosta; servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici regionali o in uso alla Regione adibiti ad uso non ufficio; fornitura gasolio riscaldamento, gas propano e pellet; lavori edili su edifici regionali o in uso alla regione, adibiti ad uso non ufficio servizio di manutenzione ordinaria, verifica e pronto intervento del gruppo UPS a servizio della caserma regionale dei Vigili del fuoco; fornitura di materiale di ferramenta per gli edifici di proprietà regionale o in uso alla regione adibiti ad uso non ufficio.