Enorme valanga dall'Aiguille du Midi - IL VIDEO

Impressionante il video di una valanga staccatasi sul versante francese del Monte Bianco. La slavina è caduta verso le 12 di martedì 2 settembre sotto al Col du Midi, una zona molto frequentata dagli alpinisti grazie soprattutto alla funivia che collega Chamonix all'Aiguille du Midi.

Filmata dal fotografo amatoriale francese Philippe Nicollin dall'area tra i ghiacciai di Bossons e Taconnaz, l'imponente massa di neve in movimento ha creato una nube di neve che ha attirato l'attenzione dei gruppi di alpinisti e turisti che erano in zona. Il distacco tuttavia non sorprende gli esperti: è avvenuto dopo giorni di precipitazioni che hanno portato mezzo metro di neve fresca in quota e ai primi di settembre valanghe di così grandi dimensioni non sono eventi particolarmente straordinari.

QUI IL VIDEO DELLA VALANGA