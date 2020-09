La Regione 'punta i piedi' con il Governo Conte su trasporti e idroelettrico

Trasporti interni e internazionali, rilancio dell'economia derivante dallo sfruttamento idroelettrico 'intelligente' e rinnovabile. Sono le priorità che la Regione ha messo sul tavolo delle Autonomie per lo sviluppo economico e che il senatore valdostano Albert Laniéce ha portato oggi all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, durante un incontro con il gruppo delle Autonomie dedicato alla programmazione dei futuri interventi sui fondi del Mes.

Si tratta di tematiche già oggetto di richieste e solleciti inviati in questi mesi allo Stato dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin, che spiega: "Per quanto riguarda i temi determinanti per contribuire a dare impulso al sistema economico della Valle d'Aosta è di fondamentale importanza il settore idroelettrico, strategico e funzionale allo sviluppo della regione. La 'questione acque' è stata peraltro oggetto di richiesta di parere da parte della Regione al Ministero dell'Economia, relativamente all'acquisizione delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti che operano nel settore delle energie rinnovabili, come Cva".

Il senatore è stato inoltre incaricato di portare avanti la richiesta di una proroga delle concessioni idroelettriche. Vista l'importanza nel dossier del lavoro tecnico in seno alla Commissione paritetica, la Presidenza della Regione in una nota al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha sottolineato "l'importanza che la Presidenza della Commissione, oggi ricoperta dal professor Roberto Louvin, rimanga in capo a un componente di nomina regionale".