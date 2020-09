St-Oyen: Sabato è tempo di 'Birra e Jambon Party'

Evento ludico di quelli da contare sulle dita di una mano, in questa estate martoriata dal Covid che volge al termine, sarà soprattutto una giornata di festa in onore di due prodotti gastronomici 'di punta' della Valle del Gran San Bernardo.

E' organizzato da Alberto Collè con la ProLoco di St-Oyen per sabato 5 settembre, all'Alberito's in località Prenoud di St-Oyen, il 'Birra & Jambon Party' che riunisce due eccellenze valdostane quali il prosciutto alla brace di St-Oyen e la Bière du Grand Saint-Bernard; ore allegre da trascorrere in compagnia all'insegna della musica, dello sport e del divertimento.

Inizio alle ore 9 con un trail per tutti e accompagnato da escursionisti esperti, ma già dalle 10 e fino alle 17,30 gli amanti della buona musica potranno assistere a concerti di artisti e band locali; sempre dalle 10 alle 17,30 gli appassionati di sport potranno provare alcune E-Bike su diversi terreni.

Per tutta la giornata, manco a dirlo, birra Grand Saint-Bernard e jambon alla brace di St-Oyen a volontà.