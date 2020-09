Vescovo Lovignana, 'nella lotta al Covid emerse le forze migliori della nostra comunità'

E' intitolata 'Eucarestia, pane di vita' la lettera degli orientamenti pastorali 2020/2021 inviata ai parroci valdostani dal Vescovo di Aosta, Franco Lovignana. La prima parte della lettera è dedicata alla "crisi sanitaria inaspettata" e "all'emergenza del coronavirus che ha fatto emergere le forze migliori della comunità valdostana e anche della nostra comunità cristiana".

Monsignor Lovignana spiega che "il male che ci ha colpito e che continua a minacciarci è invisibile e genera incertezza e povertà. La vita è rimasta e rimane in parte sospesa". Quanto ai duri mesi del lockdown si è trattato, secondo il vescovo di Aosta, di "una sosta forzata e sofferta", che tuttavia "ha aperto prospettive di vita". Ne è emerso, tra l'altro, un "urgente impegno della comunità nel portare a tutti una parola di senso e di aiuto concreto per affrontare con più serenità la vita quotidiana". E in questa ambito Lovignana ha voluto valorizzare l'attività della Caritas diocesana che nel corso dell'emergenza ha effettuato 300 interventi di aiuto con una erogazione complessiva di 100 mila euro, oltre agli interventi non registrati erogati tramite le parrocchie e le associazioni". I donatori sono stati 80 e hanno versato alla Caritas di Aosta circa 86 mila euro.