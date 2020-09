Aymavilles: Arriva l'illuminazione pubblica a led

Dopo due anni dall'avvio del cronoprogramma, stanno per terminare gli interventi per migliorare l'efficienza energetica del sistema di illuminazione pubblica ad Aymavilles. Il sindaco, Loredana Petey, ha reso noto che con la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led, sia nelle frazioni sia lungo le strade, l'opera potrà dirsi conclusa.

L'importo dei lavori ammonta a 139 mila euro ed è stato finanziato con l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, con l'obiettivo di ridurre i consumi migliorando al tempo stesso il sistema di illuminazione.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con delibera del consiglio comunale nel luglio 2018 e la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo-esecutivo nel settembre dello stesso anno. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta nel marzo 2019, con un ribasso del 38,9% rispetto ai circa 250 mila euro a base d'asta. Non è l'unico intervento volto a una riduzione dei consumi energetici ad Aymavilles. Sono in corso i lavori anche per l'efficientamento energetico dell'ex hotel Suisse, di fronte al municipio, dove dopo la realizzazione del cappotto sarà installato un impianto fotovoltaico.