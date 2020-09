Aosta: Anziani al corso 'anti azzardo' della Guardia di finanza

'Rischi online e gioco d’azzardo' è stato il tema dell'incontro tra Forze dell'ordine e cittadini aostani per l'ultimo appuntamento del ciclo "In città sicuri ad ogni età”, organizzato p dal Comune del capoluogo e dalle Forze dell'ordine al baretto di via Vuillerminaz 3 nel Quartiere Cogne.

L'iniziativa rientra nell’ambito della coprogettazione anziani 'CoVivre Prevenzione e Salute'. Gli incontri si sono svolti dalle 17,30 alle 18,30 (orari diurni ma meno caldi della giornata) ed erano rivolti principalmente alla popolazione anziana.

Martedì scorso esperti della Guardia di finanza di Aosta hanno messo in guardia il pubblico, in gran parte composto da anziani, sui rischi derivanti dalla frequentazione anche occasionale di siti online di gioco d'azzardo e web Casino.

Il primo incontro, martedì 18 agosto, era stato con alcuni dirigenti e funzionari della Polizia di Stato e ha avuto per tema la prevenzione di furti e truffe: gli agenti hanno messo in guardia sui nuovi e vecchi stratagemmi utilizzati da truffatori, ladri e borseggiatori.

Martedì 25 agosto esperti dei carabinieri hanno illustrato le norme in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi da Covid-19.