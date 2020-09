Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Issogne

Per consentire i lavori di ampliamento della rete di comunicazione elettronica e posa di cavi in fibra ottica, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr n.4 di Issogne, nel Comune di Verrès, via Dora Baltea (dal Km 0+225 al km 0+235), da oggi, mercoledì 2 settembre, a venerdì 4 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.