Nuove opportunità professionali, come diventare Sommelier

Sarrà avviato dal mese di settembre il corso di I livello alla Barricaia Guglielmo Levi di Quart. Nella serata di lunedì 7 settembre dalle 20.30 alle 22.30 sarà organizzata una serata di presentazione del corso.

Dal mese di ottobre, invece, verrà avviato un ulteriore corso di I livello a Champoluc e presto ripartiranno anche i corsi sospesi a causa del lockdown.





"Siamo molto contenti di poter ripartire. Abbiamo cercato di accogliere le richieste giunte in questi mesi, per questo motivo avvieremo due corsi di I livello - spiega il presidente Moreno Rossin - Si tratta di un impegno importante, ma sempre più persone si stanno interessando al mondo vitivinicolo ed è un segnale importante. Inoltre, stiamo organizzando alcune serate evento per i prossimi mesi".



Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@aisvalledaosta.it