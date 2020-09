Fra 11 giorni le doppiette torneranno a sparare in Valle

Si aprirà il 13 settembre con la caccia al cinghiale, capriolo e camoscio maschio la stagione venatoria in Valle d'Aosta, che si chiuderà il 27 gennaio 2021.

Le doppiette potranno sparare con le sole eccezioni della lepre variabile e della pernice bianca, la cui caccia è sospesa in attuazione della mozione approvata dal Consiglio Valle nel novembre 2019, che impegnava il Governo regionale ad adottare tale misura, fino all’effettuazione di un adeguato studio scientifico finalizzato alla definizione dello stato quantitativo e qualitativo delle due specie.

In altre 15 regioni italiane tranne, oltre alla Valle, la Liguria, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto, la caccia si è aperta oggi mercoledì 2 settembre. Il piano della stagione di caccia 2020/2021 nella nostra regione è frutto del lavoro sinergio tra il Comitato regionale per la gestione venatoria, i membri della Consulta faunistica regionale, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Corpo forestale.