Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Rhêmes

Per consentire i lavori per l’esecuzione di un attraversamento stradale necessario alla realizzazione dei collegamenti fognario ed elettrico al servizio di un nuovo complesso rurale, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr n.24 di Rhêmes, nel Comune di Rhêmes-Saint-Georges, in Località Les Cloux (dal chilometro 5+860 al chilometro 5+900), dal 7 al 9 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.