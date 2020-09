Riavviate attività educative per bimbi da tre mesi a tre anni

Il Presidente della Giunta ha firmato nella serata di oggi, martedì 1 settembre, l’ordinanza con la quale, a decorrere da lunedì 7 settembre sono consentite e possono essere riavviate le attività relative ai servizi educativi rivolti ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

"Gli educatori e il personale di assistenza - si legge in una nota della Regione - dovranno attenersi al rigoroso rispetto di quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3-36 mesi, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione".