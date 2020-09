L'OROSCOPO NEL MESE DI SETTEMBRE

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Un collega o collaboratore particolarmente sbruffone, sembra voler sminuire i vostri meriti e ottimi risultati, è un vero duello...sarà opportuno prendere delle contromisure e tagliare delle situazioni che vi danno fastidio. Nel singolar tenzone, vince chi sa, di essere dalla parte della ragione!

AMORE E ARMONIA. Qualche critica da parte del partner, anche se a fin di bene, vi reca dispiacere e vi fa venir voglia di trasgredire ma ricordate che le turbolenze in famiglia e con il partner sono cose passeggere e normali.

BENESSERE E SALUTE. Tutto gira per il verso giusto, avete voglia di godervi la vita e questo è proprio il momento di approfittarne. Per restare in linea lunghe passeggiate o tanta cyclette. Cercate di riposare meglio evitando gli eccessi

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Nonostante l'impegno, risultati professionali e finanziari, inferiorialle aspettative ma, non dovete demordere. Alti e bassi non intaccano la solidità di fondo.Alla faccia della recessione potrebbe essere in arrivo una bella sorpresa. Il denaro spesoper yoga, meditazione, massaggi terapeutici e per godere del tempo libero, è uninvestimento “lungimirante”, perché oltre a prendere cura di voi stessi vi ricaricate per gliimpegni lavorativi.

AMORE E ARMONIA. Finalmente potrete abbandonare ogni cautela per lasciarvi andarecon generosità e fiducia alle emozioni. Un'amicizia di vecchia data potrebbe trasformarsi inamore. Vivrete un periodo “caldo” e passionale, colorato ed esplosivo.

BENESSERE E SALUTE. Meglio definire la situazione perché nervosismo e scarsadisponibilità portano tensione, specialmente allo stomaco. Dalla natura i semi di finocchioe chiodi di garofano coadiuvano la digestione.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Qualche sgambetto da parte dei colleghi, contate di più sulle vostreforze senza coinvolgere amici e superiori. La vostra momentanea scontrosità potrebbeguastare i rapporti professionali, ma se ritroverete il buon umore sarete proiettati versonuove, interessanti, opportunità. Finalmente riceverete istruzioni dettagliate che vipermetteranno di portare a termine un difficile incarico. Qualcuno vi osteggia nellarealizzazione dei vostri piani economici.

AMORE E ARMONIA. Appassionati e travolgenti come mai, tutto fluisce per il meglio, apatto di non voler dirigere. A causa della complicità di Venere, avrete un gran voglia di nonresistere alle tentazioni. Si prospettano giorni frizzanti con piacevoli scantonamenti cherompono la solita routine.

BENESSERE E SALUTE. Le opposizioni planetarie vi rendono confusi proprio quandoservirebbe maggiore decisione comunque siete in buona forma ed in ottimi rapporti contutti...o quasi tutti anche se, vi affidano responsabilità che non volete.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Tempo di investimenti lucidi e fruttuosi. Sarete capaci e grintosi,pronti ad ogni intervento che l'adattabilità alla vita quotidiana richieda. Nonostante lebuone notizie in campo finanziario e lavorativo e, i nuovi orizzonti spalancati grazie allavostra lungimiranza nel settore, ricordatevi che la saggezza popolare proferisce: chi troppovuole....nulla o poco stringe!

AMORE E ARMONIA. Avete avuto alcuni incontri poco promettenti ma con personeincompatibili con il vostro carattere, ciò dovrebbe farvi riflettere che la bellezza non è ladote principale e che, l'unica cosa che valga sul serio, è la tenerezza. Nelle coppie letensioni si scioglieranno presto e il desiderio di avere maggior considerazione e tantecoccole sarà ampiamente soddisfatto.

BENESSERE E SALUTE. Ottimo periodo per appassionarvi ad uno sport. Integratemagnesio e potassio per essere tonici e pronti per viaggi avventurosi.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Conteggi e bilanci quadrano per cui la situazione è sotto controllo inoltre, un'idea luminosa, imprime slancio alle entrate. Assecondate qualche richiesta proveniente dal nucleo famigliare o dai colleghi sul lavoro, anche se non necessaria, fa bene al morale e mantiene salda la vostra posizione. Opportunità per un acquisto immobiliare, una quota societaria o forse una gratificazione economica.

AMORE E ARMONIA. Siate molto riflessivi, una nuova storia non risolve niente anche se porta una gioia immediata. Nonostante sul vostro cielo si addensi qualche nube, presto si vedrà il sole… scintillare.

BENESSERE E SALUTE. Energie vitali scintillanti, mente lucida e coraggio che permette di “premere” sull’acceleratore. La vostra vitalità ed aurea positiva contagia le persone che vi stanno accanto spingendole a dare il massimo per stare al passo. Disco rosso alle proteine animali.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Nell’ambiente del lavoro qualcuno chiede troppo e alcuni colleghi fingono di assecondarlo, ma durerà poco. Questa persona, che ricopre un ruolo di responsabilità, sembra non cogliere i problemi concreti sollevati dai suoi fantasiosi progetti. La situazione genera polemiche continue e voi la pensate in maniera diametralmente opposta, non dateci troppo peso e tirate dritto per la vostra strada. Vi consola una bella entrata extra, forse il risarcimento di un sinistro o una vincita.

AMORE E ARMONIA. Opposizioni planetarie che portano conflitti e, forse, rotture. Non capite le ragioni del pessimo umore del partner e pretendete di avere un controllo razionale anche nelle questioni di cuore.

BENESSERE E SALUTE. Rammentate che quando siete rilassati e quindi maggiormente disponibili, piacete a tutti, le liti e le tensioni si allentano e subentra tanta voglia di andare avanti. Aiutatevi con la pappa reale, un rimedio naturale utile per rigenerarsi e fortificarsi.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Purtroppo questa volta la fortuna non è dalla vostra parte e dovrete necessariamente compiere scelte difficili e ci saranno gli inevitabili vincitori e perdenti. Ricordatevi che non importa chi siete né da dove venite o quanti soldi avete in tasca, voi siete padroni del vostro destino ed avete la vostra vita davanti a voi. Entrate non commisurate con gli sforzi, dovrete perseverare “stringendo i denti” per dimostrare al mondo che vi circonda di cosa siete realmente capaci e qual è il vostro vero valore.

AMORE E ARMONIA. Apprezzate maggiormente la serenità che vi si dona con amore e scendete a più miti consigli. E’ inutile continuare a guardarvi intorno, l’amore vero è già quello che avete a voi vicino.

BENESSERE E SALUTE. Fisiologica fase finanziaria di calo e voglia di libertà assoluta caratterizzano questo periodo. Desiderate nuove amicizie e progetti innovativi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Date un calcio alla solita routine per aprirvi a nuovi stimoli, anche nel lavoro. Lasciare la calma piatta e lo stallo attuale può essere difficile da fare, soprattutto in un momento d'incertezza, ma arrivano i rinforzi e, un'idea luminosa, vi assicura il successo. Trovate la giusta grinta per prendere nuovi contatti e proporre i vostri progetti lavorativi, create le basi per garantire il vostro futuro!

AMORE E ARMONIA. Avete una gran voglia d'infilarvi in un'affascinante complicazione....Fate molta attenzione perché rischiate di non poter più tornare indietro.

BENESSERE E SALUTE. Anche quando tutto va bene…a voi non basta mai. Un po’ di stanchezza che supererete con un’alimentazione adeguata e il giusto riposo. In questa maniera recupererete gradualmente le vostre energie e vi sentirete rinnovati, pronti per seguire le opportunità che arriveranno presto.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Evitate passi falsi o affrettati nell'ansia di ridare slancio alle entrate, per ora è meglio pazientare. Meglio una decisa di austerity in attesa di tempi migliori. Se gli amici non lo capiscono non importa, chi tiene veramente a voi sa che deve supportarvi ed aiutarvi. Qualche insignificante ma fastidioso contrattempo che supererete senza conseguenze.

AMORE E ARMONIA. Incomprensioni familiari e disaccordi con i parenti potranno colorare di grigio la sfera affettiva, ma non per molto. A volte una parola decisa può offendere ma chiarisce tutto, per capirvi ascoltatevi come se non vi conosceste.

BENESSERE E SALUTE. La tensione vi rende irritabili e insofferenti, in questo momento la prudenza non è mai troppa. Le arrabbiature vi fanno spendere troppe energie. Prestate attenzione alla salute, praticate esercizio fisico per tenervi in forma.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Per rendere al meglio avete bisogno di sentirvi in sintonia con chi vi sta intorno. Provate a riflettere, prima di prendere decisioni, che potrebbero turbare il delicato equilibrio che si è creato negli anni. La moderazione aiuta più dell'impulsività. Non adagiatevi sui risultati ottenuti impegnandovi a fondo potreste ottenere molto di più. Entrate in calo ed uscite in aumento ma non perdetevi d’animo presto le cose miglioreranno.

AMORE E ARMONIA. Separate la sfera sentimentale da quella familiare e domandatevi se per caso non siete voi la causa di una certa freddezza. L'amore ed i sentimenti ardono come la legna nel camino ma, se non sono costantemente rinvigoriti, lentamente si affievoliscono lasciando solo la brace... dei tempi passati.

BENESSERE E SALUTE. L’incertezza del presente non deve influenzare la speranza nel prossimo futuro. Consumate alimenti ricchi di ferro per controbilanciare lo stress e prestate particolare attenzione alla vostra salute.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Notizie interessanti circa la possibilità di un nuovo lavoro o unnuovo progetto vi allettano e vi fanno più che mai volare con la fantasia, attenti a nonperdere il contatto con la realtà. Per non trovarvi impreparati e far sì che le cose siconcretizzino dovete tirar fuori la grinta e pensare positivo, anche se dovrete superarealcune difficoltà. Non fidatevi troppo di chi vuole consigliarvi a tutti i costi.

AMORE E ARMONIA. Polvere di stelle o aria frizzante? Un sestile intrigante prometteseduttività e nuovi incontri. Gran voglia di nuovi stimoli vi assalirà e potreste preferire lalibertà ad un rapporto troppo altalenante.

BENESSERE E SALUTE. Qualcosa muore e qualcosa rinasce, dovrete prendere delledecisioni impegnative per salvaguardare la vostra indipendenza nei confronti di familiari ecolleghi.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Una battaglia può essere vinta in un giorno ma per vincere una guerra occorre più tempo. La clessidra del tempo segnerà un punto determinante nella vostra attuale lotta, non vincerete tutto e subito e, a breve termine, avrete addirittura paura di non farcela, ma quando vi volterete indietro vi renderete conto che la bilancia penderà dalla vostra parte e che la vostra caparbietà, è stata premiata.

AMORE E ARMONIA. Siate intraprendenti e seduttivi come sapete essere quando si presenta l'occasione giusta. Si preannunciano tanti incontri, molti sguardi e qualche flirt.

BENESSERE E SALUTE. Periodo denso d’impegni a tratti anche faticosi, ritagliatevi spazi di relax se non volte soccombere allo stress, presto sarete fuori dal tunnel e potrete godervi un periodo di grande riequilibrio psicofisico, non fatevi mancare del tè verde.

