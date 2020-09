Ferrero: continuano le assunzioni

Continuano le assunzioni di operai ed altre figure presso gli stabilimenti del gruppo Ferrero, una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, presente in 55 paesi dove lavorano circa 35.000 collaboratori.

Ferrero è sempre alla ricerca di Operai per diversi stabilimenti, i quali dovranno occuparsi soprattutto dei clienti e del prodotto per ottenere risultati brillanti; Operai di Produzione Korvella, che dovranno occuparsi della movimentazione e scarico delle materie prime in entrata sulle linee di produzione, delle attività di cernitura, sgusciatura, selezione e condizionamento di nocciole attraverso l'utilizzo dei macchinari di reparto e delle attività di imballaggio; Tecnici Manutentori Elettronici, che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione, eseguire l’analisi guasti e la diagnostica sia su processi di preparazione che sulle apparecchiature più complesse; Addetti Utilities, che dovranno garantire l'efficienza degli impianti tramite attività di conduzione, monitoraggio e manutenzione e provvedere alle periodiche verifiche di sicurezza, collaborare con gli altri manutentori etc.

