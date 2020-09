In attesa che il Consiglio di Stato decida se Stella Alpina potrà partecipare alla campagna elettorale per l’elezione del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio Comunale di Aosta, l’attento e sensibile assessore alle politiche sociali, Luca Girasole, inaugura gli orti di via Carabel, almeno qualcuno potrà dedicarsi all’orticoltura.