Sei dei migliori esempi di marketing dei contenuti nell'istruzione

I contenuti sono una parte importante della nostra vita quotidiana, dall'alzarsi al mattino e leggere il giornale al dormire la notte mentre si guarda un film. Sei semplicemente raccolto con i contenuti. Oggi vi parleremo dei migliori esempi di content marketing nel sistema educativo perché il contenuto più importante al mondo è ciò che studiamo o ciò che è disponibile nei sistemi educativi. Se sei interessato alla gestione dei contenuti e al marketing, questo è il miglior saggio che troverai sul web.

primo esempio nel nostro saggio di oggi è della famosa università di Chicago. Secondo le notizie di Chicago, l'università sta facendo un buon lavoro nel content marketing. Ora ti starai chiedendo come fa un'università a commercializzare i contenuti? Bene, siamo rimasti sorpresi quando abbiamo scoperto questo esempio di content marketing! L'università ha il suo blog in cui discute gli argomenti di interesse generale per il pubblico e porta anche un estro editoriale molto attraente. Ora, con l'aiuto di questo blog, l'università non si limita a commercializzare contenuti, ma si sta anche costruendo una reputazione positiva agli occhi dell'editore, che è molto apprezzabile.

Ora il secondo esempio nel nostro saggio proviene dalla lontana terra della Columbia. Dovresti sapere che la business school della Columbia ha un canale YouTube su cui commercializza i suoi contenuti. Dovresti sapere che con l'assistenza di questo canale l'università / scuola rimane in contatto con persone provenienti da tutto il mondo, non solo commercializza contenuti e guadagna con il canale, ma si collega semplicemente con le persone in questo modo. Il mezzo di comunicazione di base è il contenuto e questa scuola lo ha utilizzato nel miglior modo possibile.

Ora, questo è il terzo esempio di content marketing per quanto riguarda l'istruzione, l'università Perdue è nota per essere una delle migliori università del mondo. Ora sarai sorpreso di sapere come questo istituto partecipa al marketing per la gestione dei contenuti. Hai mai desiderato migliorare le tue capacità creative / di scrittura e le tue conoscenze grammaticali? Bene, se sì, puoi usare il gufo per migliorare le tue abilità poiché la Perdue University ha fornito questa opportunità sotto forma di un laboratorio di scrittura online (gufo). Questo laboratorio fornisce un'enorme quantità di contenuti per migliorare la tua scrittura. Questo è il miglior esempio di lavoro sociale combinato con il content marketing e il branding allo stesso tempo.