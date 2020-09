Al via domande nuovo bonus regionale imprese e professionisti

Sono aperti da oggi martedì 1 settembre i termini per presentare le domande per il Bonus regionale destinato alle imprese e liberi professionisti che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% nel trimestre giugno-luglio-agosto. La piattaforma è disponibile sul sito web regione.vda.it.

La misura mette a disposizione un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile. La scadenza delle domande è fissata per il 31 ottobre. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Non ne potranno beneficiare coloro che hanno già presentato la domanda relativa al precedente trimestre marzo-aprile-maggio 2020.