TACCUINO ELETTORALE ELEZIONE SINDACO, VICESINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE AOSTA

LA COALIZIONE 'AOSTA 2020' Uv (LISTA N. 7), Alliance (LISTA N. 1) Progetto civico progressista (LISTA N. 2), che candida Gianni Nuti sindaco e Josette Borre vicesindaca, sarà presente ad Aosta con dei gazebo per incontrare i cittadini.

Di seguito il calendario:

1 settembre GAZEBO 15-20 ARCO DI AUGUSTO

5 settembre GAZEBO 15-20 PORTA PRETORIA

12 settembre GAZEBO 9-13 PORTA PRETORIA; GAZEBO 15-20 VIA AUBERT

15 settembre GAZEBO 15-20 ARCO DI AUGUSTO

La coalizione presenta i candidati domenica 30 agosto alle ore 18 nella piazzetta dell'Arco d'Augusto. Interverranno: Corrado Cometto per Alliance Valdôtaine, Marco Curighetti per Azione, il segreatario PD VdA Sara Timpano per Progetto Civico Progressista , il Senatore Albert Lanièce per l'Union Valdôtaine.

LISTA POTERE AL POPOLO

LISTA LEGA VDA - AUTONOMIA E LIBERTA'

La presentazione del programma per le elezioni comunali di Aosta delle liste LEGA VDA - AUTONOMIA E LIBERTA'a sostegno di Sergio Togni e Bruno Giordano, si terrà lunedì 31 agosto alle 18 nella saletta della BCC in piazza Arco d'Augusto ad Aosta.

