Scontro tra auto sulla A5, un morto e due feriti

Incidente mortale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano alle 13 di oggi martedì 1 settembre. Maurizio Scordo, di 53 anni, residente a Strambino, è morto nei pressi dello svincolo di Volpiano. Stava tornando a casa al volante della propria Citroen C1 quando si è scontrata con una Volkswagen Up che procedeva nella stessa direzione.

L'urto violento ha fatto uscire di strada le due vetture, che sono finite in un campo a lato della carreggiata in direzione Aosta. Due i feriti, trasferiti all'ospedale di Ivrea dal 118. Su cause e dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale di Torino.

La corsia di marcia in direzione Aosta è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentre l'intervento dei soccorritori e la rimozione delle vetture dopo i rilievi della polizia