ELEZIONI: Aosta; Consiglio di Stato conferma esclusione lista Stella Alpina

Con sentenza emessa nel tardo pomeriggio di oggi martedì 1 settembre, Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione della lista 'Area popolare Stella alpina' dalle elezioni comunali di Aosta del 20 e 21 settembre prossimi.

I giudici del massimo organo della giustizia amministrativa hanno infatti respinto il ricorso contro la sentenza del Tar della Valle d'Aosta del 27 agosto, validando quindi anche la decisione della commissione circondariale del comune capoluogo del 18 agosto. Alla base dell'esclusione c'è l'assenza del contrassegno della lista (è presente soltanto una descrizione testuale) dal modulo su cui sono state raccolte le firme dei sottoscrittori.

I voti ad Area popolare Stella alpina avrebbero dovuto sostenere il ticket Gianni Nuti-Josette Borre candidati sindaco e vicesindaco del Comune di Aosta. Nel ricorso si legge che "i presentatori, parenti dei candidati o iscritti al movimento "Stella alpina" erano "ovviamente ben al corrente di quanto andavano sottoscrivendo", "per il solo fatto di recarsi" presso "la nota sede del movimento" di via Monte Pasubio, dove erano presenti "i simboli di lista, così come slogan ed elementi identificativi", non lasciando "adito a dubbi" riguardo alla volontà degli stessi sottoscrittori.

In giornata è attesa anche la sentenza sul ricorso del Movimento 5 stelle - giunto a sorpresa dopo una nota che invece annunciava la rinuncia - contro l'esclusione dalla stessa competizione elettorale. Il Consiglio di Stato aveva inoltre già confermato l'esclusione di Adu Vda dalle elezioni comunali di Aosta e dalle regionali.