Un tempo per evidenziare l’incapacità di qualcuno si era soliti dire: braccia rubate all’agricoltura. Ovviamente con tutto rispetto per gli agricoltore che solitamente, contrariamente ai politichini, hanno le scarpe grosse e sporche ma il cervello fine. Nel nostro caso sono braccia prese in prestito dalla politica per scaricare la dreutze. Ma presto la politica potrebbe riappropriarsi delle sue braccia. E non sarebbe un male.